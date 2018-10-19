19 октября 2018



В Ливнах охотятся на лис

В администрацию города Ливны поступило сообщение, что лисы замечены на территории детского сада. В связи с тем, что руководство города не уполномочено само ловить рыжих хищниц, было направлено обращение в облэконадзор. Сейчас начался отлов животных. Устанавливаются специальные ловушки в местах, где были замечены лисы, — сообщает издание «Уездный город».

Еще полгода назад хищницы выбрали пристанищем заброшенный рыбный цех, воровали птицу с подворий, но их удалось отвадить. В последнее время лисы снова появлялись на улицах Свердлова, Рабочая, Крестьянская. Вызывает обеспокоенность тот факт, что дикие животные безбоязненно приближаются к людям. Принимаются меры по борьбе с этими «незваными гостями». Информацию о фактах появления лис необходимо сообщать в отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ администрации города Ливны по адресу: ул. Ленина, 24 или по телефону 2-01-00.

 

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Опубликовано 19 Окт 2018 в 17:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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