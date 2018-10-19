В Ливнах охотятся на лис

В администрацию города Ливны поступило сообщение, что лисы замечены на территории детского сада. В связи с тем, что руководство города не уполномочено само ловить рыжих хищниц, было направлено обращение в облэконадзор. Сейчас начался отлов животных. Устанавливаются специальные ловушки в местах, где были замечены лисы, — сообщает издание «Уездный город».

Еще полгода назад хищницы выбрали пристанищем заброшенный рыбный цех, воровали птицу с подворий, но их удалось отвадить. В последнее время лисы снова появлялись на улицах Свердлова, Рабочая, Крестьянская. Вызывает обеспокоенность тот факт, что дикие животные безбоязненно приближаются к людям. Принимаются меры по борьбе с этими «незваными гостями». Информацию о фактах появления лис необходимо сообщать в отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ администрации города Ливны по адресу: ул. Ленина, 24 или по телефону 2-01-00.