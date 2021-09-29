29 сентября 2021



Жители дома № 8 по улице Калинина просят своего депутата о помощи

На заседании комитета по строительству депутат горсовета Александр Головин поднял вопрос об удручающем состоянии дома № 8 по улице Калинина. К нему, как к народному избраннику по этому округу, обратились за помощью жители пятиэтажки.

Все дело в том, что первый и второй подъезды этого дома имеют общую стену и крышу с ранее расселенным домом № 2 по улице Калинина. Но так как, по мнению городского парламентария, администрация не обеспечила должное сохранение дома № 2, теперь жители восьмого дома опасаются за свою безопасность. Александр Головин рассказал, что расселённый дом облюбовали бомжи и, что он уже четырежды горел. Кроме того, в нежилом помещении кто-то вытащил окна, разбирают на металлолом отопление и проводку, общий подвал заливается канализацией и водой.

— Две недели назад совместно с жителями обратились в городскую администрацию с этой проблемой,- отмечает Александр Головин. — До сих пор никто с ними не связался. На первом этаже живет семья, где ребенок астматик и из-за постоянной сырости из подвала, родители практически ежедневно вызывают ему скорую помощь.

Депутат Головин призвал сотрудников горадминистрации срочно оказать помощь жителям этого дома. В частности, он попросил не откладывая утеплить стену и половину подвала. Со своей стороны власти отметили, что ранее заварили окна и входы в подъезд решетками, но их… срезали и украли. В этот раз окна решили заложить кирпичами, а на подъезд навесить железную дверь (она нужна, так как в подвале проходят общие коммуникации с соседними домами). Заложить кирпичами придется и окна тех квартир, которые соседствуют с еще жилым зданием. Иначе туда наметет снега, да и во время дождя с ветром — общая стена может намокнуть и никакое утепление тогда не поможет.

 

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Опубликовано 29 Сен 2021 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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