Жители «карточного домика» оспаривают стоимость своих квартир в суде

Работа с жителями дома №68 на набережной Дубровинского продолжается. Сити-менеджер Александр Муромский поручил ускорить процесс предоставления единовременных выплат собственникам квартир. Всего собственникам предстоит выдать 37 соглашений о предоставлении единовременных выплат. В настоящий момент 26 собственникам документы вручены, 14 из них заключены в двустороннем порядке. Шесть собственников отказались от подписания соглашений, они планируют оспорить рыночную стоимость помещений в суде.

Между тем, эксперты оценили 1 кв.м. жилья в 50 тысяч рублей. Александр Муромский поручил до конца года обеспечить жильем всех собственников рухнувшего дома, — сообщили в пресс-службе городской администрации.