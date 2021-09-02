2 сентября 2021



Жители Курской области решили «зарабатывать» грабежом в Орловском регионе

Сотрудники ОМВД России по Орловскому району установили подозреваемых в грабеже — это жители Курской области 1976 и 2006 годов рождения.

Как сообщает УМВД по Орловской области, в полицию с заявлением обратился орловец 1990 года рождения. Он рассказал, что подвергся ограблению в селе Плещеево. Злоумышленники несколько раз ударили его, после чего вытащили из рюкзака и карманов одежды потерпевшего 18 тысяч рублей и скрылись.

Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых – жителей Курской области, которые приехали в Орловскую область на заработки.

В беседе с полицейскими злоумышленники признались в содеянном. Как установили оперативники, похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

На период предварительного следствия одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о передаче материалов уголовного дела по подследственности в следственные органы СУ СК, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Сен 2021 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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