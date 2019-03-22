Жители микрорайона Новая Ботаника предложили изменить транспортную схему города

Идея была высказана в ходе заседания профильного комитета по развитию экономики и поддержке предпринимательства орловского горсовета. На заседание комитета пришли жители Новой Ботаники. «В нашем спальном районе наиболее интенсивное движение маршруток необходимо утром и вечером. Днем можно переставлять автобусы на другие городские маршруты. Так же маршрут № 39 необходимо продлить до дома № 15 и перестроить его схему движения по городу, чтобы он шел через Красный и Октябрьский мосты», — предложили депутатам жители этого микрорайона.

Кстати, ранее точно такое же предложение рассматривалось на комиссии по безопасности дорожного движения в связи с проблемами транспорта в новом микрорайоне Зареченском. Строительство новых домов все дальше и дальше отодвигается в сторону Орловского района и транспорт необходимо «подтягивать» вслед за введением в строй новых многоэтажек.

Прозвучали на комитете и другие важные предложения. Так жители улицы Московской пришли пожаловаться депутатам на то, что водители маршруток регулярно проскакивают остановку «Экран», спеша забрать большое количество пассажиров у завода Медведева или возле вокзала. Аналогичная ситуация характерна еще для нескольких остановок. Даже на крупных остановках водитель нередко решает продолжить движение, если в салоне никто не выходит. Между тем пассажиры убеждены, что водитель обязан останавливаться на каждой остановке. Например, из-за дождя люди нередко уходят под навес. Водители же, если не видят потенциального пассажира у обочины дороги, зачастую несутся дальше.