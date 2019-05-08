8 мая 2019



Жители Орла и района могут подать документы в Росреестр из дома или офиса

Подать заявление о постановке на кадастровый учёт и о регистрации права на недвижимость жители Орла и Орловского района теперь могут с помощью выездного обслуживания.

Результатом оказания услуги будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученная с помощью курьерской доставки. Орловцы, не желающие посещать многофункциональный центр или подавать документы по почте и через портал Росреестра, теперь могут получать данные услуги не выходя из дома или офиса.

Специалисты Кадастровой палаты могут выехать в любое удобное для заявителя место в заранее оговоренное время. Ветеранам Великой Отечественной войны и лицам с ограниченными возможностями (инвалидам I и II группы) услуга предоставляется на безвозмездной основе. Подробную информацию об услуге можно получить по номеру 8 (4862) 59 86 63.

 

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Опубликовано 08 мая 2019 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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