Жители Орла и района могут подать документы в Росреестр из дома или офиса

Подать заявление о постановке на кадастровый учёт и о регистрации права на недвижимость жители Орла и Орловского района теперь могут с помощью выездного обслуживания.

Результатом оказания услуги будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученная с помощью курьерской доставки. Орловцы, не желающие посещать многофункциональный центр или подавать документы по почте и через портал Росреестра, теперь могут получать данные услуги не выходя из дома или офиса.

Специалисты Кадастровой палаты могут выехать в любое удобное для заявителя место в заранее оговоренное время. Ветеранам Великой Отечественной войны и лицам с ограниченными возможностями (инвалидам I и II группы) услуга предоставляется на безвозмездной основе. Подробную информацию об услуге можно получить по номеру 8 (4862) 59 86 63.