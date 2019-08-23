23 августа 2019



Жители Орла начали платить имущественные налоги за 2018-ый

Жители города Орла получившие налоговые уведомления, уже производят оплату имущественных налогов за 2018 год. В пресс-службе ФНС рассказали, про ряд изменений в уведомлениях. Так, теперь в них указывается информация для перечисления налогов, полные реквизиты платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Отдельная квитанция с 2019 года к уведомлению не прилагается. Помимо этого, некоторые налогоплательщики смогут увидеть наряду с привычными начислениями (земля, имущество, транспорт), строки по уплате НДФЛ, не удержанных налоговыми агентами.

Об этих и других изменениях, расскажет промо-страница на официальном сайте ФНС России «Налоговое уведомление физических лиц-2019». Страница подскажет, как получить налоговое уведомление, расскажет о налоговых ставках и льготах, о том, что делать, если в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация, а также ответит на наиболее актуальные вопросы. Оплатить исчисленные в уведомлении налоги в этом году необходимо не позднее 2 декабря.

 

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Опубликовано 23 Авг 2019 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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