Жители Орла начали платить имущественные налоги за 2018-ый

Жители города Орла получившие налоговые уведомления, уже производят оплату имущественных налогов за 2018 год. В пресс-службе ФНС рассказали, про ряд изменений в уведомлениях. Так, теперь в них указывается информация для перечисления налогов, полные реквизиты платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Отдельная квитанция с 2019 года к уведомлению не прилагается. Помимо этого, некоторые налогоплательщики смогут увидеть наряду с привычными начислениями (земля, имущество, транспорт), строки по уплате НДФЛ, не удержанных налоговыми агентами.

Об этих и других изменениях, расскажет промо-страница на официальном сайте ФНС России «Налоговое уведомление физических лиц-2019». Страница подскажет, как получить налоговое уведомление, расскажет о налоговых ставках и льготах, о том, что делать, если в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация, а также ответит на наиболее актуальные вопросы. Оплатить исчисленные в уведомлении налоги в этом году необходимо не позднее 2 декабря.