Жители Орла переходят на прямые расчеты с энергетиками из-за неплатежей УК

За 3 месяца 2018 года у «Орловского энергосбыта» на 28,8% увеличилось число потребителей – физических лиц. Как пояснили в пресс-службе компании, это связано с расторжением договоров энергоснабжения с рядом управляющих компаний, отличившихся крайне низкой платёжной дисциплиной.

Жители многоквартирных домов, находившихся под управлением этих организаций, перешли на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком. По мнению энергетиков, такой шаг положительно скажется и на уровне дебиторской задолженности. Недобросовестные управляющие компании лишатся возможности по своему усмотрению распоряжаться собранными с потребителей средствами за услугу по электроснабжению, а сами жители и раньше и сейчас платят за электроэнергию достаточно дисциплинированно.

 

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Опубликовано 25 Апр 2018 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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