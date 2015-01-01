Жители Орла переходят на прямые расчеты с энергетиками из-за неплатежей УК

За 3 месяца 2018 года у «Орловского энергосбыта» на 28,8% увеличилось число потребителей – физических лиц. Как пояснили в пресс-службе компании, это связано с расторжением договоров энергоснабжения с рядом управляющих компаний, отличившихся крайне низкой платёжной дисциплиной.

Жители многоквартирных домов, находившихся под управлением этих организаций, перешли на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком. По мнению энергетиков, такой шаг положительно скажется и на уровне дебиторской задолженности. Недобросовестные управляющие компании лишатся возможности по своему усмотрению распоряжаться собранными с потребителей средствами за услугу по электроснабжению, а сами жители и раньше и сейчас платят за электроэнергию достаточно дисциплинированно.