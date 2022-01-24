Жители Орла сдали более 500 новогодних ёлок на переработку

Как сообщает администрация области, 22 января в Орле состоялась зимняя экологическая акция «Ёлка – не мусор».

Более 35 экологических активистов принимали от горожан ёлки, оставшиеся после новогодних праздников. Деревья отправили на экопереработку.

С помощью специальных дробилок ёлки измельчат. Получившаяся щепа пойдёт на обустройство экологических маршрутов на территории парк-отеля «Дом лесника» в национальном парке Орловское полесье, подстилку и подкормку животным, а также станет полезным удобрением, улучшающим свойства почвы.

Жители города проявили активный интерес к инициативе и буквально за два часа принесли на две точки приёма более 150 елей, сосен, пихт. Все собранные деревья были вывезены на конный двор «Вязки», переработаны и использованы в качестве подстилочного и кормового материала для животных.