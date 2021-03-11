Жители Орловской области могут оформить полис ОСАГО на почте

Автовладельцы могут воспользоваться услугой в 300 отделениях почтовой связи региона, сообщили в УФПС Орловской области.

Партнерами Почты России выступают страховая компания «ВСК», «Согласие», «Росгосстрах», «Абсолют страхование».

«Наши отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства жителей региона. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставляет возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, не выезжая за пределы своего населенного пункта и не тратя время и средства на дорогу», — отметил директор УФПС Орловской области Илья Кравцов.

Владельцы транспортных средств могут выбрать наиболее подходящие для себя условия. После заполнения всех данных оператор направляет запрос в страховые компании в режиме реального времени, затем получает от них расчеты стоимости полиса ОСАГО.

Для оформления полиса нужен стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, паспортные данные, данные ТС (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права, диагностическая карта для транспортных средств старше 4-х лет.