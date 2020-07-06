Жители Орловской области приглашаются на онлайн-встречу к Дню семьи (12+)

Праздничные мероприятия в онлайн-формате подготовил Музей Победы.

8 июля в 13.00 на официальном сайте музея начнется театрализованная программа «Ромашка Победы. Семейная история войны».

Известные артисты прочтут фронтовые письма-треугольники. В атмосфере музейных диорам организованы литературно-музыкальные постановки. Письма своих родных, отправленные во время Великой Отечественной войны, прочтут народный артист РФ Авангард Леонтьев и актер театра «Современник» Евгений Павлов. Голосами артистов Московского театра поэтов Андрея Ведякина, Евгения Петрова, Ольги Лапиной заговорят строчки, написанные красноармейцами. Это ожившие послания бойцов любимым женам и детям, трудившимся в тылу на благо Отечества. У стен поверженного рейхстага, рядом с колоннами со следами от снарядов и пуль, известный актер и режиссер Борис Галкин прочтет стихотворения поэтов-фронтовиков, а его супруга, эстрадная певица Инна Разумихина, исполнит песни, рассказывающие о великой любви, которая вдохновляла людей на подвиги.

В 15.00 виртуальные посетители смогут присоединиться к экскурсии по Залу исторической правды. Гид расскажет о мирной жизни советских семей накануне войны. В 16.00 стартует мастер-класс, во время которого интернет-пользователи сделают букет из ромашек.