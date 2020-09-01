Жители просят сделать им остановки в Орловском районе

ОНФ обратился в облправительство с предложением изменить схему движения общественного транспорта и оборудовать вблизи нескольких населенных пунктов в Орловском районе остановочные павильоны. Сейчас из-за их отсутствия жители поселков Стрелецкий, Моченые дворы и Куликовский вынуждены ходить по несколько километров, чтобы уехать на общественном транспорте. Как рассказали жители, несмотря на размеры поселка Стрелецкий (с одного конца поселка до другого – несколько километров), в нем есть только одна остановка общественного транспорта. Это конечный пункт для автобусов маршрута №354. Уехать жителям (а здесь живет около 3 тысяч орловцев) можно только отсюда, так как дальше оборудованных остановок нет. Водители не останавливаются по требованию пассажиров. Ведь при остановке в неположенном они будут оштрафованы. Рядом со Стрелецким есть поселок Моченые дворы, но и здесь также нет остановки.

«Мы предлагаем властям оборудовать остановку общественного транспорта на пути следования автобусов маршрута № 354 напротив поселка Моченые дворы. Это позволит жителям поселков Моченые дворы и Стрелецкий садиться в общественный транспорт не только на конечной остановке 354 маршрута. Помимо этого, мы просим власть внести изменения в схему движения общественного транспорта с заездом автобусов на улицу Санаторная. Соответствующее обращение мы направили в правительство региона», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

Аналогичная ситуация сложилась в поселке Куликовский. Здесь также высадка и посадка пассажиров происходят только на конечной остановке 421-ой маршрутки. В поселке Куликовский проживает больше тысячи. человек. Водители автобусов не высаживают пассажиров по дороге. Поэтому жителям поселка Куликовский приходится преодолевать несколько километров, чтобы уехать на работу, учебу или в социальные учреждения.

«Местным жителям приходиться ходить вдоль проезжей части по обочине без тротуара. В осеннее, зимнее и весеннее время – это крайне небезопасно. Поэтому мы также призываем власти оборудовать на пути движения автобусов 421-го маршрута напротив поселка Куликовский остановку», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Лысов.

Напомним, что после обращения активистов ОНФ в администрацию Орла неподалеку от лицея №18 и школы №13 управление коммунального хозяйства города начало подготовку сметной документации для строительства здесь остановки.