5 июля 2019



Жители района Мясокомбината записали видеообращение к Клычкову по поводу убитого моста

В соцсети ВК в сообществе «Без Ям Орловщина»  появилось видеообращение жителей из района Мясокомбината. В этом месте через Оку наведен подвесной мост. Он пришел в негодность. Ступеньки на подъеме с одной стороны моста частично выкрошились. Торчат куски арматуры. Ходить по такому сооружению просто небезопасно. Как отметили жители, по мосту проходит кратчайший путь для их детей в школу. Съезд для колясок (пандус) в самом низу просто обвалился. По нему невозможно ни спустить детскую коляску, ни тележку с грузом. Жители интересуются — как им выкрычиваться в данной ситуации — то ли на горбу таскать грузы, то ли подмышкой? Листы металла опасно «играют» под ногами на стыках плит. Асфальт на мосту разрушился и дорога превратилась в полосу препятствий. Добавляет остроты моменту некошенная трава по краям от тропинки с обоих сторон моста и отсутствие какого-либо освещения в этом месте. При этом, напомним, областные власти продавливают через городской совет решение о переделке совершенно нового сквера Ермолова (ему только 10 лет). На уничтожение только-только поднявшихся и окрепших деревьев в новом сквере областные власти смогли найти у спонсоров 150 миллионов рублей. Жители просят в первю очередь решить насущные проблемы, так как фонтан — не предмет первой необходимости для горожан. На мост уже не обращают внимание много лет. Поэтому жители пригласили губернатора на свидание к разрушенному мосту. Чтобы чиновнику не было страшно, губернатора пригласили не одного, а вместе с председателем областного совета Леонидом Музалевским. При этом жительницы пообещали сделать все возможное, чтобы губернатор в темноте не покалечился на этом мосту.

 

 

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Опубликовано 05 Июл 2019 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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