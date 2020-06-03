Жители собрали более 800 подписей против строительства новой дороги

Маршрут дороги из Болховского микрорайона в Наугорский вызвал много разногласий. Против строительства дороги, соединяющий два микрорайона Орла – «Болховский» и «Наугорский» их жители собрали уже более 800 подписей, — сообщает пресс-служба городского совета.

Новая дорога может пройти из Болховского микрорайона на Наугорку через Наугорский лесопарк с выездом на улицу Героев пожарных в районе дома 80 по улице Приборостроительной. Основная причина несогласия с маршрутом предлагаемой дороги – вырубка зеленых насаждений в лесопарке на Наугорке. Дополнительный и весомый аргумент – дорога не решит главную проблему – не обеспечит выход транзитного потока автмобилей из Северного района мимо Болховского с выходом на Наугорское шоссе. Уже сейчас единственный выезд из микрорайона по улице Героев пожарных (поворот от ТЦ «Европа») дважды в день утопает в пробках. Расширить эту дорогу не представляется возможным из-за плотной жилой застройки. От дома №72 по Наугорскому шоссе до края проезжей части сейчас менее 10 метров. К решению проблемы подключились депутаты горсовета.

Мэр Орла Василий Новиков предложил обсудить сложившуюся ситуацию на совещании с главой администрации Александром Муромским, его заместителем Олегом Минкиным, представителями областного и городского управления архитектуры. Накануне зам председателя горсовета, депутат по округу № 24 Владимир Негин побывал в микрорайоне «Наугорский». По его мнению, в часы пик, местами объезда дороги могут стать дворы и межквартальные проезды. Поддержала коллегу и депутат областного совета, директор 50-й школы, Наталья Прохорова. Она опасается за безопасность своих учеников. По ее мнению, «лихачества» некоторых прытких водителей не избежать. Да и объехать пробку у ТЦ «Европа» можно по одной-единственной улице как раз вдоль школы и детского сада.

По предложению мера Орла Василия Новикова в адрес руководителя областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства направлено письмо с просьбой учесть мнение жителей и предусмотреть другие варианты строительства дороги, не затрагивающей микрорайон «Наугорский». Публичные слушания по вопросу строительства дороги назначены на 18 июня в 17.00 в большом зале городской администрации.