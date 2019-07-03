Жители Тросны обнаружили на своем участке взрывоопасные предметы

Саперы орловского ОМОН обследовали взрывоопасные предметы, найденные на приусадебном участке в Тросне.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники инженерно-технической группы спецподразделения Росгвардии идентифицировали один 20-мм артиллерийский снаряд и 770 г тротила от гранаты РПГ-40 времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы погрузили в специальный контейнер для перевозки и передали сотрудникам ЭКЦ УМВД России по Орловской области.