31 августа 2020



Жительница Мценска подозревается в убийстве новорожденного ребенка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы г. Мценска по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По данным следствия, 17 августа 2020 года 31-летняя жительница г. Мценска родила ребенка, убила его и закопала в ближайшей лесополосе. Женщина свою вину в  преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователями назначено проведение подозреваемой психолого-психиатрической судебной экспертизы, производятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 31 Авг 2020 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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