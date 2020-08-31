Жительница Мценска подозревается в убийстве новорожденного ребенка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы г. Мценска по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По данным следствия, 17 августа 2020 года 31-летняя жительница г. Мценска родила ребенка, убила его и закопала в ближайшей лесополосе. Женщина свою вину в преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователями назначено проведение подозреваемой психолого-психиатрической судебной экспертизы, производятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, информирует СУ СК по Орловской области.