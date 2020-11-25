Жительница Мценска убила новорожденного ребенка

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Мценского района. Следствием установлено, что обвиняемая в августе 2020 года в полевых условиях самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. После чего, в условиях психотравмирующей ситуации, убила младенца и закопала его тело в лесополосе. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе следственного комитета