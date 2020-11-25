25 ноября 2020



Жительница Мценска убила новорожденного ребенка

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Мценского района. Следствием установлено, что обвиняемая в августе 2020 года в полевых условиях самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. После чего, в условиях психотравмирующей ситуации, убила младенца и закопала его тело в лесополосе. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе следственного комитета

 

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Опубликовано 25 Ноя 2020 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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