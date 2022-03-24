24 марта 2022



Жительница Орла осуждена за преступления против своего малолетнего ребенка

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 20-летней жительницы города Орла, которая осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего сына и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
Следствием и судом установлено, что осужденная в августе 2021 года проживала со своим малолетним ребенком в квартире, расположенной в многоквартирном доме на территории Заводского района города Орла.

Под предлогом достижения целей воспитательного характера она нанесла не менее 2 ударов основанием ладони в область головы и не менее 4 ударов в область туловища и конечностей ребенка, причинив тяжкий вред его здоровью, кроме того, она ненадлежаще исполняла обязанности по его воспитанию, жестоко с ним обращаясь, систематически унижала его, наносила ребенку телесные повреждения и совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему физические и психические страдания.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде  5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 24 Мар 2022 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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