Жительница Орла подозревается в посредничестве во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области при содействии УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, подозреваемая в 2018 году способствовала в достижении соглашения между проректором ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» и студентом университета о получении взятки в сумме 29 тысяч рублей за выставление ему положительных оценок по учебным дисциплинам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело в отношении бывшего проектора ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» , обвиняемой в получении взятки (ч.3 ст.290 УКРФ), находится на завершающей стадии предварительного следствия, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.