10 июня 2019



Жительница Орла подозревается в посредничестве во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области при содействии УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, подозреваемая в 2018 году способствовала в достижении соглашения между проректором ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» и студентом университета о получении взятки в сумме 29 тысяч рублей за выставление ему положительных оценок по учебным дисциплинам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело в отношении бывшего проектора ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» , обвиняемой в получении взятки (ч.3 ст.290 УКРФ), находится на завершающей стадии предварительного следствия, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

В Орле задержан гражданин Киргизии, находящийся в розыске
В Орле подвели итоги купального сезона
В Орле проверили использование более четырех тысяч земельных участков
Опубликовано 10 Июн 2019 в 14:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"