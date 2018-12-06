Жительница Орла подозревается в убийстве зятя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая, находясь в квартире дочери, в ходе конфликта с зятем задушила его бельевой веревкой, после чего спрятала тело потерпевшего в подвале гаража.

Все это время потерпевший разыскивался правоохранительными органами, поскольку родственниками было заявлено о его безвестном исчезновении.

Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников под тяжестью предъявленных улик подозреваемая созналась в содеянном и дала признательные показания.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.