6 декабря 2018



Жительница Орла подозревается в убийстве зятя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая, находясь в квартире дочери, в ходе конфликта с зятем задушила его бельевой веревкой, после чего спрятала тело потерпевшего в подвале гаража.

Все это время потерпевший разыскивался правоохранительными органами, поскольку родственниками было заявлено о его безвестном исчезновении.

Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников под тяжестью предъявленных улик подозреваемая созналась в содеянном и дала признательные показания.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Дек 2018 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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