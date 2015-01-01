Жительница Орловского района «выбила» долг у своего знакомого

Жительница Орловского района подозревается в самоуправстве.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, 36-летняя гражданка, одолжившая своему знакомому 3, 5 тысячи рублей, избила его, когда тот не вернул долг. Более того, женщина пыталась привлечь к избиению должника своих соседей.

Инцидент произошел в подъезде дома. После избиения потерпевший отдал женщине не только 4 тыс. рублей, но и свои мобильный телефон, а потом обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».

Наказание, предусмотренное данной статьей УК, — принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Гражданка должна была обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги законным способом, поясняет пресс-служба УМВД России по Орловской области.