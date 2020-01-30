30 января 2020



Жительница Орловской области едва не лишилась земельного участка из-за неоплаченного долга

Жительница Новодеревеньковского района после наложения судебным приставом-исполнителем ареста на принадлежащее ей имущество  оплатила задолженность по 11 исполнительным производствам в размере 93 тысяч рублей.
Несмотря на очевидность долга, гражданка не считала возбуждение исполнительного производства чем-то серьезным.  Мер к погашению задолженности   не предпринимала.
В ходе исполнительного производства было установлено, что гражданке по договору дарения достался земельный участок с расположенным на нем магазином.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на данный земельный участок и нежилое здание, а  также предупредил должницу,  что в случае неуплаты задолженности по налогам и кредиту   имущество  будет передано на реализацию.
Это побудило гражданку в течение нескольких дней полностью исполнить все обязательства. Так как женщина затягивала с оплатой задолженности, она понесла дополнительные расходы. С нее был взыскан исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей, информирует региональное УФССП.

 

Таких берут в космонавты
В Орле займутся контролем парковки для инвалидов
В Орле прошел «космический» флешмоб
Опубликовано 30 Янв 2020 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

Комментарии закрыты.

Новости

О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"