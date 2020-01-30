Жительница Орловской области едва не лишилась земельного участка из-за неоплаченного долга

Жительница Новодеревеньковского района после наложения судебным приставом-исполнителем ареста на принадлежащее ей имущество оплатила задолженность по 11 исполнительным производствам в размере 93 тысяч рублей.

Несмотря на очевидность долга, гражданка не считала возбуждение исполнительного производства чем-то серьезным. Мер к погашению задолженности не предпринимала.

В ходе исполнительного производства было установлено, что гражданке по договору дарения достался земельный участок с расположенным на нем магазином.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на данный земельный участок и нежилое здание, а также предупредил должницу, что в случае неуплаты задолженности по налогам и кредиту имущество будет передано на реализацию.

Это побудило гражданку в течение нескольких дней полностью исполнить все обязательства. Так как женщина затягивала с оплатой задолженности, она понесла дополнительные расходы. С нее был взыскан исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей, информирует региональное УФССП.