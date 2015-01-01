Жительница Орловской области приговорена к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы за покушение на убийство сожителя

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Верховья, которая осуждена за покушение на убийство своего сожителя.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, после очередного распития спиртного, между женщиной и её сожителем возникла словесная ссора, которая переросла в драку. Женщина была избита, и обиду она не простила.

Когда сожитель лег спать, она взяла на кухне топор и нанесла своему обидчику удары по голове лезвием топора. Несмотря на полученные травмы, потерпевший стал оказывать ей активное сопротивление, защищаясь руками, хватаясь за топор. Женщина, испугавшись, что сожитель может выхватить у неё топор, выбежала из дома и не смогла довести свой преступный умысел до конца. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, серьезных повреждений черепа установлено не было, на лечении в больнице он не находился.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично, указав, что она не собиралась убивать своего сожителя, а хотела лишь причинить ему боль за причиненные оскорбления и телесные повреждения. Потерпевший, осознав в суде все последствия случившегося, просил не лишать сожительницу свободы.

Суд с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимой, а также наличия смягчающих вину обстоятельств, которыми признаны, в том числе и противоправность и аморальность поведения потерпевшего, отягчающих вину обстоятельств, признал женщину виновной в покушении на умышленное причинение смерти (убийство) потерпевшего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 6 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденная с данным приговором не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке.

27 декабря 2016 г. судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда приговор Верховского районного суда Орловской области от 13 октября 2016 г. оставила без изменения, а апелляционную жалобу осужденной без удовлетворения.