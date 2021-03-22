Жительница Покровского района осуждена за заведомо ложный донос

Жительница Покровского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Женщина сообщила в отдел полиции, что её сын без разрешения перевёл с принадлежащей ей банковской карты более 140 тысяч рублей. При этом женщина, будучи предупрежденной сотрудником полиции об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, требовала привлечь сына к ответственности в связи с якобы причинением ей значительного материального ущерба.

По данному заявлению была проведена процессуальная проверка, в ходе которой указанные факты не подтвердились.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности заявительницы и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Орловской области.