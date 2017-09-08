Жительница Покровского района продавала опасный спиртосодержащий напиток

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Покровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности).

По данным следствия, 26 июля 2017 года подозреваемая, находясь по месту своего жительства, продала в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» спиртосодержащую жидкость, изготовленную из непищевого спирта.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.