30 июня 2021



Жительница Урицкого района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов

Работниками Урицкой межрайонной прокуратуры поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Урицкого района, которая судом признана виновной в неуплате алиментов.

Как сообщает прокуратура области, ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако надлежащих выводов она не сделала и продолжила уклоняться от уплаты алиментов, в результате задолженность составила более 75 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и  назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.

 

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Опубликовано 30 Июн 2021 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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