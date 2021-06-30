Жительница Урицкого района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов

Работниками Урицкой межрайонной прокуратуры поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Урицкого района, которая судом признана виновной в неуплате алиментов.

Как сообщает прокуратура области, ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако надлежащих выводов она не сделала и продолжила уклоняться от уплаты алиментов, в результате задолженность составила более 75 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.