Жительница Залегощенского района подозревается в убийстве односельчанина

16 ноября в частном доме в деревне Ореховка Залегощенского района было обнаружено тело 56-летнего местного мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержана подозреваемая в совершенном преступлении. Ей оказалась хозяйка дома. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что напала на потерпевшего в ходе конфликта, произошедшего после совместного распития спиртных напитков.

В настоящее время в отношении подозреваемой рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.