18 ноября 2019



Жительница Залегощенского района подозревается в убийстве односельчанина

16 ноября в частном доме в деревне Ореховка Залегощенского района было обнаружено тело 56-летнего местного мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержана подозреваемая в совершенном преступлении. Ей оказалась хозяйка дома. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что напала на потерпевшего в ходе конфликта, произошедшего после совместного распития спиртных напитков.

В настоящее время в отношении подозреваемой рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2019 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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