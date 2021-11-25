Жительницу Орла лишили соцпособия на ребенка из-за ошибки чиновников

По мерам прокуратуры Заводского района г. Орла восстановлены права местной жительницы на получение мер социальной поддержки.

Прокуратура Заводского района г. Орла провела проверку по обращению жительницы г. Орла по вопросу нарушения ее прав на получение пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Установлено, что в июле и августе 2021 года женщина обращалась в отделение пенсионного фонда с заявлениями о назначении ей ежемесячного пособия в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», по результатам рассмотрения которых приняты решения об отказе в установлении соответствующих выплат.

Основанием принятия таких решений послужила информация, полученная пенсионным фондом из уполномоченных органов, о наличии у женщины в собственности двух и более автотранспортных средств.

В ходе проверки установлено, что сотрудниками отделения пенсионного фонда при направлении межведомственного запроса некорректно были указаны паспортные данные женщины, то есть фактически у заявительницы не имеется в собственности каких-либо транспортных средств.

Таким образом, в назначении соответствующих выплат женщине отказано необоснованно.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района руководителю отделения пенсионного фонда внесено представление, по результатам рассмотрения которого матери назначено и выплачено пособие в полном объеме с момента ее первоначального обращения, информирует прокуратура Орловской области.