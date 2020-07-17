Жительницу Орловского района наградили медалью за спасение ребенка

12 декабря 2019 года жительница посёлка Русский Кристина Сорокина вытащила из ледяной воды девочку-подростка. Вся «операция по спасению» заняла несколько минут. Как рассказала женщина, она даже не успела подумать и оценить ситуацию, действовала инстинктивно.

За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека на воде, в соответствии с приказом МЧС России № 13-ВН Кристина Юрьевна Сорокина награждена медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах».

Заслуженную награду ей вручил начальник Главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков на коллегии ведомства.