17 июля 2020



Жительницу Орловского района наградили медалью за спасение ребенка

12 декабря 2019 года жительница посёлка Русский Кристина Сорокина вытащила из ледяной воды девочку-подростка. Вся «операция по спасению» заняла несколько минут. Как рассказала женщина, она даже не успела подумать и оценить ситуацию, действовала инстинктивно.

За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека на воде, в соответствии с приказом МЧС России № 13-ВН Кристина Юрьевна Сорокина награждена медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах».

Заслуженную награду ей вручил начальник Главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков на коллегии ведомства.

 

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Опубликовано 17 Июл 2020 в 18:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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