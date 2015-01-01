Жителя Калужской области наказали за лов рыбы сетями в нацпарке «Орловское полесье»

Жителя Калужской области Владимира Чибисова суд признал виновным по статье ст. 256 УК РФ «незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением способа массового истребления на особо охраняемой территории».

Установлено, что в ноябре 2015 года житель соседнего региона перегородил рыболовными сетями русло реки Вытебеть, расположенной на территории Национального парка «Орловское полесье». Незаконные действия по вылову рыбы был пресечены инспектором национального парка. Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности Владимира Чибисова и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.