Жителя Ливенского района лишили водительских прав из-за медицинского диагноза

По иску прокурора житель Ливенского района лишен права управления транспортными средствами из-за медицинских противопоказаний к вождению.

Как сообщает прокуратура Орловской области, установлено, что житель района состоит на учете в БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в связи с наличием диагноза, входящего в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №1604.

До постановки на соответствующий учет мужчине было выдано водительское удостоверение, срок действия которого на момент проведения проверки не истек.

Прокуратура посчитала, что управление транспортными средствами данным гражданином создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением с требованиями о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами и сдаче водительского удостоверения.

Суд требования прокурора удовлетворил.