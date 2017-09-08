Жителя Орловского района будут судить за истязание малолетней дочери

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Орловского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что обвиняемый c мая по август 2017 года систематически истязал свою пятилетнюю дочь, нанося ей множественные телесные повреждения различными предметами: ремнем, струнами от гитары, шнуром, хворостиной. Девочка испытывала сильные физические и психические страдания. Агрессию злоумышленник в отношении дочери проявлял по самому незначительному поводу.

Преступная деятельность подозреваемого пресечена в августе 2017 года сотрудниками правоохранительных органов после поступления сообщения о совершении преступления в отношении малолетней.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.