Жителя Троснянского района заподозрили в коррупции

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В результате проведенных первоначальных следственных действий установлено, что 17 июня 2020 года подозреваемый, находясь около здания отдела полиции, пытался дать взятку в размере 11 тысяч рублей старшему дознавателю ОМВД России по Троснянскому району за совершение заведомо незаконных действий – освобождение подозреваемого от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.