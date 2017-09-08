Жителям аварийного дома №73а по улице Черкасской начали предоставлять новое жилье

Квартиры для них приобретены в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы». Новое жилье уже начали передавать собственникам, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Приобретенные квартиры уже прошли процедуру регистрации.

По словам первого замглавы горадминистрации Олега Минкина, из восьми квартир две находятся в социальном найме — они переданы в оперативное управление «УКХ», остальные шесть помещений находятся в собственности, сейчас готовятся документы для их передачи владельцам.

 

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Опубликовано 03 Окт 2017 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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