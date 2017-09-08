Жителям аварийного дома №73а по улице Черкасской начали предоставлять новое жилье

Квартиры для них приобретены в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы». Новое жилье уже начали передавать собственникам, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Приобретенные квартиры уже прошли процедуру регистрации.

По словам первого замглавы горадминистрации Олега Минкина, из восьми квартир две находятся в социальном найме — они переданы в оперативное управление «УКХ», остальные шесть помещений находятся в собственности, сейчас готовятся документы для их передачи владельцам.