Жителям «карточного домика» предложили квартиры взамен денежных компенсаций

В администрации Орла прошла встреча с жителями дома №68 по набережной Дубровинского, который признан аварийным после обрушения части внешней стены. На первой встрече жителям предложили компенсацию из расчета 35 тысяч за квадратный метр, но жителей такой размер не устроил, так как по данным независимой оценки — средняя цена «квадрата» в рухнувшем доме 50 тысяч рублей.

Первый заместитель главы администрации Олег Минкин рассказал на второй встрече, что власти предлагают жителям взамен утраченных благоустроенные квартиры в уже сданных или в строящихся домах со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 4-го квартала текущего года. Для покупки рассматриваются дома, расположенные в центральных районах города. Кроме того, подготовлено ходатайство о предоставлении финансовой помощи собственникам шести полностью разрушившихся квартир.

Часть собственников заинтересовало предложение администрации о предоставлении нового жилья, но при этом жители поставили ряд условий — в частности, что новые дома должны быть кирпичными, как и их прежний дом. Часть жителей отказалась уезжать из этого района и попросила власти рассмотреть вариант со строительством на месте разрушенного нового дома. Люди согласны ждать, чтобы получить квартиры в том же месте, но уже в новой многоэтажке.

Как пояснил Олег Минкин, вопрос с квартирами будет прорабатываться с каждым из собственников в индивидуальном порядке. Но власти намерены предоставлять квартиры общей площадью не менее исходной. При этом никаких доплат, в случае если новая квартира по метражу будет больше прежней — с жителей не потребуют. Вопросы остались лишь по двум 5-комнатным квартирам — в настоящее время в новостройках нет ни одной свободной пятикомнатной квартиры.

Что касается планов о строительстве на месте обрушившегося нового дома, то председатель совета директоров ЗАО «Зенит» Юрий Волков выразил позицию застройщиков, подробно указав причины, почему данная территория не привлекательна для строительства многоквартирного дома. В первую очередь, она находится в зоне исторического центра, рядом с объектами культурного наследия — такое соседство влечет за собой ограничения в строительстве, в том числе по этажности возводимых зданий. К тому же, площадь участка слишком мала для того, чтобы построить здесь комфортный дом, рентабельный после предоставления в нем жилья собственникам 68-го дома.

Жители остались при своем мнении — напомнив, что часть жильцов согласна переехать в другие районы, так что на застройщика ляжет уже не такая непомерная нагрузка. В любом случае еще одна встреча, на которой уже предметно будет поставлен вопрос с предоставлением квартир — состоится в следующую пятницу, 29 сентября.

 

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Опубликовано 15 Сен 2017 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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