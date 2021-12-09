Жителям Орла предлагают самостоятельно снести незаконные сооружения

Территориальное управление по Северному району администрации города Орла уведомляет собственников незаконно установленных конструкций о необходимости самостоятельно осуществить их демонтаж до 18 декабря 2021 года.

Это 2 металлических контейнера, расположенных в районе дома №23 по ул. Сосновой; металллический вагон, расположенный в районе дома №37 по пос. Кирпичного завода; 73 металлических секции, расположенные в районе дома №2 по ул. Орловских партизан; 17 металлических секций, расположенных в районе дома №4 по ул. Орловских партизан.

Справки по телефону: 25-52-10 (доб. 2409).