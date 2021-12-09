9 декабря 2021



Жителям Орла предлагают самостоятельно снести незаконные сооружения

Территориальное управление по Северному району администрации города Орла уведомляет собственников незаконно установленных конструкций о необходимости самостоятельно осуществить их демонтаж до 18 декабря 2021 года.

Это 2 металлических контейнера, расположенных в районе дома №23 по ул. Сосновой;  металллический вагон, расположенный в районе дома №37 по пос. Кирпичного завода; 73 металлических секции, расположенные в районе дома №2 по ул. Орловских партизан; 17 металлических секций, расположенных в районе дома №4 по ул. Орловских партизан.

Справки по телефону: 25-52-10 (доб. 2409).

 

Орловские суды вышли в лидеры по сумме залогов
В Орле заложили первый камень в строительство нового корпуса детской областной больницы
В выходные пройдет открытый Кубок Орла по рукопашному бою
Опубликовано 09 Дек 2021 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"