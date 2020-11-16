Жителям Орла рассказали, как правильно пополнить проездной

Как сообщает администрация Орла, пополнение проездного билета на карте «МИР» возможно через «Сбербанк-онлайн» или банкомат.

Для этого необходимо выполнить несколько действий:

1.Выбираем «Платежи»;

2.В поле «Название организации» набираем «Транспортная карта г. Орел»;

3.Вводим номер карты «МИР», на которую записан проездной;

4.Выбираем необходимый проездной билет в списке;

5.Стоимость проездного появится автоматически;

6.Подтверждаем оплату;

7. Проверяем чек.

Обычное перечисление или перевод денежных средств на счет банковской карты «МИР» не является пополнением проездного билета.

Если проездной не пополнен, оплата проезда происходит со счета банковской карты по действующим тарифам — 17 рублей.

Если банковская карта попала в стоп-лист, т.е. ранее совершена поездка на транспорте при отрицательном балансе или вне срока действия проездного, необходимо пополнить баланс карты и вывести её из стоп-листа. Для этого необходимо обратиться по тел. АО «РИЦ»: 8-800-450-10-27, 8-920-082-34-00. Совершать поездки и пополнять проездной билет на банковской карте, находящейся в стоп-листе, невозможно.

Подробная информация по пополнению на сайте оператора АО «РИЦ» (www.ric-orel.ru).