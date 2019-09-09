Жителям Орловской области предлагают бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

С 26 по 30 сентября Орловская область примет участие во второй Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», информирует администрация г. Орла.

В рамках акции специализированные автомобили следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, делая остановки в 191 населенном пункте 40 субъектов России. В Орловской области таких остановок будет пять.

Так, 26 сентября экспедиция заедет в Ливны, Болхов и Знаменку, 27 сентября — во Мценск, 27 и 30 сентября — в Орёл. Граждане смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ-инфекцию, потратив на процедуру всего 15 минут.

Автомобили сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Более подробная информация появится на сайте Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями не позднее 16 сентября. Телефон для справок: (4862) 42-00-03.

Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации информационной кампании по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.