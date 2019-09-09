9 сентября 2019



Жителям Орловской области предлагают бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

С 26 по 30 сентября Орловская область примет участие во второй Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», информирует администрация г. Орла.

В рамках акции специализированные автомобили следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, делая остановки в 191 населенном пункте 40 субъектов России. В Орловской области таких остановок будет пять.

Так, 26 сентября экспедиция заедет в Ливны, Болхов и Знаменку, 27 сентября — во Мценск, 27 и 30 сентября — в Орёл. Граждане смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ-инфекцию, потратив на процедуру всего 15 минут.

Автомобили сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Более подробная информация появится на сайте Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями не позднее 16 сентября. Телефон для справок: (4862) 42-00-03.

Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации информационной кампании по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

 

В Орле открывается выставка кукол
1 марта во всех орловских школах пройдет всероссийский открытый урок по ОБЖ
В Болховском районе уничтожили более 300 кг дикорастущей конопли
Опубликовано 09 Сен 2019 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"