Жителям Орловской области приходят фальшивые «письма счастья» от «соцстраха»

В Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обратилась жительница города Орла, которая получила по электронной почте письмо с эмблемой ФСС и обещанием социальной компенсационной выплаты внушительного размера.

Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети не первый год. Чаще всего, мошенники ссылаются на несуществующий федеральный закон, в соответствии с которыми граждане якобы могут рассчитывать на компенсационные выплаты от государства. Также несуществующие. Чтобы узнать размер компенсации, получателю предлагают перейти на сайт некого компенсационного Фонда, ввести персональные данные и заплатить небольшую сумму за использование информации портала. В итоге пользователь не только не получает обещанных шестизначных компенсаций, но еще и теряет свои деньги.

В некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и может угрожать безопасности мобильного устройства или компьютера.

Орловское региональное отделение Фонда не рассылает подобных писем и, тем более, не берет плату за любую предоставленную информацию. Все электронные письма направляются только с корпоративного почтового адреса и не содержат ссылок на другие ресурсы. Письма с посторонних адресов, содержащие ссылки и телефоны, не имеющие отношения к региональному отделению ФСС РФ, а также письма, содержащие вложения сомнительного характера, следует игнорировать.

Всю необходимую контактную информацию можно проверить на официальном сайте Орловского регионального отделения ФСС r57.fss.ru или уточнить у оператора регионального колл-центра по номеру 8 (4862) 54-81-81.

Орловское региональное отделение ФСС