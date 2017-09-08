Жителям Орловской области выдано уже более 2000 электронных больничных

Этого удалось добиться благодаря плодотворному взаимодействию ФСС и 44 медицинских организаций. Со своей стороны соглашение о взаимодействии по реализации электронных больничных подписали более 3 800 орловских работодателей. Они отмечают удобство электронного больничного, невозможность его порчи или потери, исключение случаев мошенничества, — пояснили в пресс-службе ФСС.

Преимущества электронного листка нетрудоспособности еще и в том, что граждане сами могут узнать всю оперативную информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по ним. Для этого достаточно зайти в «Электронный кабинет страхователя» или «Электронный кабинет застрахованного», которые доступны по ссылке: cabinets.fss.ru.

Напомним, медицинские организации России переходят на оформление больничных листков в электронном виде с 1 июля 2017 года. Документ имеет такой же юридический статус, как и бумажный листок нетрудоспособности. Процедура внедрения электронного документа происходит по мере готовности лечебных учреждений и работодателей.

 

На ж/д вокзале Орла задержали перевозчика наркотиков
Этой весной в Орловской области большого половодья не ожидается
Орловчанка, убившая фармацевта, признана невменяемой
Опубликовано 30 Янв 2018 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"