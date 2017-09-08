Жителям Орловской области выдано уже более 2000 электронных больничных

Этого удалось добиться благодаря плодотворному взаимодействию ФСС и 44 медицинских организаций. Со своей стороны соглашение о взаимодействии по реализации электронных больничных подписали более 3 800 орловских работодателей. Они отмечают удобство электронного больничного, невозможность его порчи или потери, исключение случаев мошенничества, — пояснили в пресс-службе ФСС.

Преимущества электронного листка нетрудоспособности еще и в том, что граждане сами могут узнать всю оперативную информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по ним. Для этого достаточно зайти в «Электронный кабинет страхователя» или «Электронный кабинет застрахованного», которые доступны по ссылке: cabinets.fss.ru.

Напомним, медицинские организации России переходят на оформление больничных листков в электронном виде с 1 июля 2017 года. Документ имеет такой же юридический статус, как и бумажный листок нетрудоспособности. Процедура внедрения электронного документа происходит по мере готовности лечебных учреждений и работодателей.