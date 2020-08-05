Живопись для души: культурный проект Олега Карпикова

№28 (607) от 5 августа 2020 г.

В прошлую среду в Орле состоялось неординарное культурное событие. Бизнесмен, депутат Орловского горсовета, меценат Олег Карпиков открыл в Орле первую частную художественную галерею. Ее первыми гостями стали журналисты. А совсем скоро полотна из личного собрания Карпикова смогут увидеть все орловские любители живописи.

Свою первую картину кисти орловского художника Николая Жатова Олег Карпиков приобрел чуть менее двадцати лет назад. С тех самых пор началось его увлечение живописью: за эти годы Олег Владимирович собрал солидную коллекцию работ орловских живописцев – всего около 200 картин, и теперь их можно будет увидеть в первой в нашем городе частной галерее.

— Эта картинная галерея – не коммерческий и не рекламный проект, — рассказал журналистам Олег Карпиков, — это проект культурный и отчасти благотворительный.

Добавим, проект Карпикова, на наш взгляд, является благотворительным в полном смысле этого слова. Во-первых, потому, что меценат на протяжении многих лет поддерживает орловских художников, приобретая их работы, а во-вторых, потому что посещение галереи Карпикова будет бесплатным для всех желающих.

Галерея, оборудованная по последнему слову музейной техники (с грамотно выстроенным светом, правильными температурой и влажностью), состоит из двух залов. В первой экспозиции (площадь помещения, увы, не позволяет выставить все работы, имеющиеся в коллекции, одновременно) представлена пейзажная живопись двух орловских художников – Николая Жатова и Владимира Ухина. Яркие, пронизанные светом, преимущественно осенние и и летние пейзажи первого соседствуют с более сдержанными, но ничуть не менее завораживающими и одухотворенными картинами другого мастера.

Как рассказал Олег Карпиков, экспозиция будет обновляться примерно раз в месяц или два – благо показать публике есть что: в богатой коллекции, собранной Карпиковым, имеются интереснейшие образцы портретной, исторической и жанровой живописи, абстрактные полотна, картины, отсылающие к таким художественным направлениям, как символизм и сюрреализм.

В числе авторов, помимо уже упомянутых Владимира Ухина и Николая Жатова, орловские художники Ольга Душечкина, Василий Карев, Любовь Зубова, Николай Силаев – всего около полутора десятков известных имен.

Главным критерием отбора работ для своей галереи Олег Карпиков называет… душу:

— Я приобретаю работу, если она легла на душу, а жанр, формат и прочее вторичны, — объясняет меценат. – Каждая из картин мне дорога по-своему. Эти работы стоят того, чтобы на них посмотреть.

На постоянной основе галерея заработает с середины сентября. К этому времени, по словам Олега Карпикова, здесь будет организовано особое, атмосферное культурное пространство, где посетитель сможет отрешиться от повседневной суеты и насладиться искусством живописи под негромкую классическую музыку.

Адрес картинной галереи Олега Карпикова – г. Орел, ул. Колхозная, д. 11, корп. 4.