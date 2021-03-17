«ЖКХ-контроль» действует!

В городе Орле по адресу ул. Ленина, 8 уже много лет действует общественная приемная Орловского регионального центра «ЖКХ-контроль», созданная Рафаилом Лутфейевичем Исламгазиным.

Здесь председателями и членами домовых советов и комитетов имеющими богатый опыт практической работы в сфере ЖКХ, организовано дежурство общественных консультантов, где бесплатно принимают посетителей, консультируют и оказывают конкретную помощь в вопросах

начислений платежей за коммунальные и жилищные услуги;

выбора собственниками жилья в многоквартирных домах способа управления МКД;

оформления протоколов собраний;

заключения договоров с управляющими компаниями;

проведения капитального ремонта домов;

открытия специальных счетов дома для сбора средств на капремонт и т.д.

Также в общественной приемной помогают правильно составить обращения, жалобы и заявления по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, разъясняют положения жилищного законодательства.

Консультации проводятся в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.8. Телефон для записи: 8 (4862) 78-44-84.

Также напоминаем, что после снятие ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжит свою работу Школа жилищного просвещения имени Р.Л. Исламгазина. Информация о начале работы школы будет опубликована в СМИ.