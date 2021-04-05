5 апреля 2021



ЖКХ-работы в городе Орле на 5 апреля

По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», 5 апреля с 9.00 до 12.00  отключено электроснабжение потребителей частного сектора по ул. Калинникова, 1-17; ул. Благининой; с 14.00 до 17.00 — по Московскому шоссе, 155, 155а, 161, 163, 163а, 165.

Также администрация г. Орла сообщает, что вчера в 21:40 было перекрыто холодное водоснабжение по пер. Товарному, 4 (детский сад №89). Причина в протечке водопровода. Подвоз воды организован, детский сад функционирует в штатном режиме. 5 апреля к работам привлечена бригада МПП ВКХ «Орелводоканал» в количестве 9 человек и 3 единиц техники. Ориентировочное время окончания работ — 17:00 5 апреля.

 

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Опубликовано 05 Апр 2021 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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