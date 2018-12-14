ЖРЭП (З) оказался на грани банкротства

В последние несколько лет финансовая ситуация на муниципальном предприятии сильно ухудшилась и остается критической. По итогам 9 месяцев 2018 года размер кредиторской задолженности увеличился на 7,555 млн рублей и составил 56,016 млн рублей, дебиторской — увеличился на 7,338 млн рублей и составил 54,397 млн рублей. В связи с наличием кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в административных зданиях предприятия отключено электроснабжение, что парализует деятельность предприятия. Собственных доходов МУП «ЖРЭП (З)» недостаточно для погашения сложившейся кредиторской задолженности, — сообщает пресс-служба горсовета.

Более того, по итогам проверки КСП города была выявлена недостача в 5 млн рублей. Руководитель МУП «ЖРЭП (З)» пояснил, что к этому была причастна бывшая главный бухгалтер, которая работала в 2009 году. По итогам проверки Юрий Чемеров сразу же написал заявление в ОБЭП, и в настоящее время материалы направлены в Следственный Комитет. Председатель КСП Татьяна Успенская также отметила, что эта сумма не могла быть выявлена при предыдущих проверках по причине искажения финансовых документов главным бухгалтером. Выяснилась пропажа денег лишь при совместной сверке с ФССП.

Выслушав доклад сотрудников УМИЗ, руководителя МУПа — депутаты высказали большое количество замечаний к работе ЖРЭПа. Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание заместителя главы администрации Николая Ванифатова на работу балансовых комиссий, которые по мнению Василия Новикова носят весьма формальный характер.

Его поддержал депутат Тимур Нерушев, который достаточно резко высказался в адрес УМИЗ: «В очередной раз поражаюсь учредителю, который не сохраняет муниципальное имущество, допускает ошибки на каждом этапе. Балансовые комиссии проводятся номинально и зачастую, депутатов туда даже не зовут».

Народные избранники приняли решение признать работу администрации по выводу предприятия из кризиса неудовлетворительной. Кроме того, администрации в срок до 14 января необходимо будет представить в горсовет конкретные предложения о дельнейшей деятельности предприятия и мерах по выводу его из кризиса. В свою очередь, народные избранники рекомендовали главе администрации Александру Муромскому определить ответственное лицо за контроль по выводу предприятия из кризиса. К этому вопросу депутаты планируют вернуться в рамках заседания комитета по ЖКХ в первом квартале.