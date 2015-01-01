Журналиста Владимира Панфилова уволили с должности замдиректора Орловского издательского дома после его комментария «Клубу регионов»

9 декабря известный орловский журналист, автор популярной программы «Резюме» Владимир Панфилов объявил о том, что его уволили из «Орловского издательского дома» из-за жесткого комментария, который он дал федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Речь шла о краже из типографии «Труд» многотысячного тиража «Красной строки».

На пресс-конференции для местных журналистов Владимир Панфилов сообщил о сделанном ему «новогоднем подарке»: в канун Нового года, 30 декабря гендиректор издательского дома Алексей Усталов уведомил его о предстоящем увольнении в связи с сокращением штатов и уточнил, что от него этого «потребовали».