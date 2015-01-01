Журналиста Владимира Панфилова уволили с должности замдиректора Орловского издательского дома после его комментария «Клубу регионов»

9 декабря известный орловский журналист, автор популярной программы «Резюме» Владимир Панфилов объявил о том, что его уволили из «Орловского издательского дома» из-за жесткого комментария, который он дал федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Речь шла о краже из типографии «Труд» многотысячного тиража «Красной строки».

На пресс-конференции для местных журналистов Владимир Панфилов сообщил о сделанном ему «новогоднем подарке»: в канун Нового года, 30 декабря гендиректор издательского дома Алексей Усталов уведомил его о предстоящем увольнении в связи с сокращением штатов и уточнил, что от него этого «потребовали».

  • Я искренне и совершенно точно уверен, что моё сокращение — это продолжение той самой истории с «Красной строкой». Нашему любимому губернатору очень не понравился мой комментарий, и он решил: хватит, пора это дело прекратить. Но, насколько я понимаю, ни Юрий Лебедкин, ни его команда не намерены идти на попятную, — пояснил Панфилов.

    Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Панфилов сказал, что быть журналистом, который имеет свое мнение, в Орловской области становится опасно. Не исключено, что таких в регионе станут просто отстреливать.

    — Мне кажется, что такая угроза вполне реальна. Возможны любые ходы, — сказал Панфилов.

    Напомним, ранее на своей пресс-конференции по поводу кражи из типографии тиража «Красной строки» главный редактор еженедельника Юрий Лебедкин ( в Орловском регионе пресс-конференции теперь вынуждены давать журналисты) заявил:

  • Чего должны ждать журналисты, которые критикуют областные власти, после этого: что в следующий раз «нукеры» господина Потомского возьмут арматуру, биты и где-нибудь в темном дворе поймают неугодного журналиста, поломают ему руки и ноги, пробьют голову? Такие случаи в новейшей истории России не единичны.

 

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Опубликовано 09 Янв 2017 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 38

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