Журналиста Владимира Панфилова уволили с должности замдиректора Орловского издательского дома после его комментария «Клубу регионов»
9 декабря известный орловский журналист, автор популярной программы «Резюме» Владимир Панфилов объявил о том, что его уволили из «Орловского издательского дома» из-за жесткого комментария, который он дал федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Речь шла о краже из типографии «Труд» многотысячного тиража «Красной строки».
На пресс-конференции для местных журналистов Владимир Панфилов сообщил о сделанном ему «новогоднем подарке»: в канун Нового года, 30 декабря гендиректор издательского дома Алексей Усталов уведомил его о предстоящем увольнении в связи с сокращением штатов и уточнил, что от него этого «потребовали».
- Я искренне и совершенно точно уверен, что моё сокращение — это продолжение той самой истории с «Красной строкой». Нашему любимому губернатору очень не понравился мой комментарий, и он решил: хватит, пора это дело прекратить. Но, насколько я понимаю, ни Юрий Лебедкин, ни его команда не намерены идти на попятную, — пояснил Панфилов.
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Панфилов сказал, что быть журналистом, который имеет свое мнение, в Орловской области становится опасно. Не исключено, что таких в регионе станут просто отстреливать.
— Мне кажется, что такая угроза вполне реальна. Возможны любые ходы, — сказал Панфилов.
Напомним, ранее на своей пресс-конференции по поводу кражи из типографии тиража «Красной строки» главный редактор еженедельника Юрий Лебедкин ( в Орловском регионе пресс-конференции теперь вынуждены давать журналисты) заявил:
- Чего должны ждать журналисты, которые критикуют областные власти, после этого: что в следующий раз «нукеры» господина Потомского возьмут арматуру, биты и где-нибудь в темном дворе поймают неугодного журналиста, поломают ему руки и ноги, пробьют голову? Такие случаи в новейшей истории России не единичны.
Оставьте свой отзыв
Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.