«Жуть» и «позор» в центре города

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

Во вторник портал «ОрелТаймс» рассказал о реакции орловчан на удручающее состояние улицы Ленина, в котором она пребывает после зимы.

«В социальных сетях орловцы вновь обсуждают плохое состояние орловских улиц, — сообщает издание. – На этот раз в одном из орловских пабликов появились фотографии клумб на улице Ленина с комментарием: «Ура! На клумбах самой красивой улицы посадили миленькие анютины глазки. Очень красиво!». Казалось бы, пост позитивный, но цветы эти посажены в разрушенные и убогие клумбы».

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/to-li-bednejshij-rajon-to-li-posle-vojny-sostojanie-glavnoj-ulicy-orla-udruchaet/

Далее «ОрелТаймс» процитировал комментарии горожан:

«Цветы конечно красиво, клумбы конечно г….!»

«Это просто ужасно!!!! Как самые главные чиновники могли это допустить??!!!! Это же позор!!!!»

«Удручающе – прямо очень точное слово. Сердце всегда сжимается. И по факту так выглядит практически всё в городе. Кроме, может, двух-трёх недавних объектов»

«Цветы красиво! Но то, что по периметру, это Клычков с мэром Парахиным грызли»

«Жуть, конечно…. Очень точно тут писали, то ли после войны, то ли беднейший район какой-то окраины. В любом случае удручающе… Даже оптимист получит стресс».

Коллеги-журналисты также напомнили, что еще год назад мэр Орла Юрий Парахин заявлял о намерениях провести «благоустройство», и в частности – переделать клумбы, больше известные в народе как саркофаги, дополнив их скамейками и арт-объектами. О своих обещаниях мэр благополучно забыл, а Ленинская тем временем продолжает деградировать.

Кстати, «ОрелТаймс» напомнил, что главный вдохновитель и организатор реконструкции улицы Ленина, проведенной в 2016 году в рамках «юбилейных» мероприятий за 50 миллионов бюджетных рублей, после которой она, собственно, и пришла в столь удручающее состояние, — архитектор Ваагн Вермишян – отбывает срок в Армении. Правда, не за свои орловские дела. У нас за «разгром» Ленинской так до сих пор никого и не наказали. И не факт, что в ближайшее время накажут. Это стало ясно из официального ответа, который получил депутат Орловского горсовета Виктор Панухник из областного УМВД в начале марта.

В начале года депутат Панухник направил в прокуратуру Орловской области обращение, в котором просил сообщить о результатах расследования уголовного дела по факту некачественного ремонта улицы Ленина (поскольку окончательное решение по делу отсутствует), а также о возмещении причиненного вреда. Прокуратура переадресовала обращение в УМВД, поскольку дело расследует полиция. Ответ Виктору Панухнику дал заместитель начальника Следственного управления М. Шеховцов, сообщивший то, что, собственно, и так известно – причем не только депутату, но и широкой общественности. Тем не менее процитируем:

«Проведенной по обращению проверкой установлено, что уголовное дело №…, возбужденное 06.11.2018 г… по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, по факту хищения должностными лицами МКУ «УКХ г. Орла» путем растраты вверенных им бюджетных денежных средств в сумме 766, 400 тыс. руб. путем подписания актов выполненных работ по муниципальному контракту №63 от 26.05.2016, заключенного между МКУ «УКХ г. Орла» и ООО «ЭкоТех» по ремонту ул. Ленина г. Орла, за фактически не выполненные работы, находится в производстве отдела СУ УМВД России по Орловской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В настоящее время окончательное процессуальное решение по нему не принято.

В ходе расследования уголовного дела с целью возмещения материального ущерба, причиненного бюджету г. Орла, наложен арест на банковские счета обвиняемого

Расследование уголовного дела будет окончено после выполнения по нему всех необходимых следственных и процессуальных действий».

Повторим: дело по факту хищений при ремонте улицы Ленина в 2016 году возбуждено в ноябре 2018 года. Сейчас – конец апреля 2022-го. Почти четыре года (!) Следственное управление УМВД во главе с Трофимом Шутько (он же – заместитель начальника УМВД по Орловской области Юрия Савенкова) проводит некие следственные и процессуальные действия, доказывая факт растраты бюджетных средств в сумме 766 тысяч рублей. И «комплекс действий» продолжается! Словом, налицо классический пример волокиты, или, как политкорректно выразился прокурор Орловской области Алексей Тимошин на недавнем совещании с руководителями правоохранительных органов, «затягивания сроков процессуальных проверок и расследования уголовных дел». Кстати, полковник Шутько, как мы поняли из официальной информации прокуратуры, на совещании не присутствовал и, возможно, не в курсе, что прокурор Тимошин потребовал от следственных органов принять меры к завершению расследования уголовных дел в отношении должностных лиц о преступлениях, имеющих повышенный общественный резонанс. Именно такое дело расследуется в ведомстве Шутько вот уже четвертый год и никак не может дойти до суда. Что за хитроумные схемы хищения 766 тысяч рублей три с лишним года выявляют орловские следователи? Что пытаются доказать и кому, когда обвиняемый известен, акты не выполненных работ подписаны – и это тоже известно, а результаты хищений видны всему городу – стоит пройтись по улице Ленина? Полагаем, этими вопросами должен задаться начальник регионального УМВД генерал Савенков, чтобы, получив ответы на них, дать оценку уровню профпригодности полковника Шутько и его подчиненных.

Надеемся также, что на данное дело обратит внимание прокурор Орловской области Алексей Тимошин, которого редакция ОС просит провести проверку соблюдения разумных сроков расследования и принять меры для скорейшего принятия законного процессуального решения по данному делу и возмещения ущерба, нанесенного бюджету города Орла.

Тем временем

Жертвами юбилейного ремонта стали не только клумбы на улице Ленина, но и несколько многоквартирных домов, которым не повезло испытать на себе все прелести капремонта в 2016-2017 годах. Среди таких – и дом 24/26. Фотографии его фасада, с которого платами отваливается штукатурка, обошли едва ли не все орловские СМИ и соцсети. В течение нескольких лет жильцы дома и депутат горсовета Виктор Панухник пытаются добиться устранения дефектов, допущенных в ходе капремонта. По логике вещей, да и по закону тоже, это должен делать подрядчик в рамках гарантии. Но не тут-то было! Как сообщил депутату Панухнику первый заместитель мэра Орла Олег Минкин в ответ на депутатский запрос, суды неоднократно выносили решения в адрес подрядчика – ООО «ПРК «Реставратор» — о понуждении его к выполнению гарантийных обязательств. «Однако подрядная организация указанные решения не исполнила», — констатирует Минкин. Более того, он же информирует, что прокуратура и жилинспекция также регулярно вносят представления об устранении недостатков – но уже не в адрес подрядчика, а в адрес Фонда капремонта. Но вот беда – у Фонда нет на это денег, сетует Минкин. А поскольку учредителем Фонда является правительство Орловской области, то оно несет субсидиарную ответственность за ненадлежащее исполнение ФКР обязательств перед собственниками помещений. Проще говоря, Фонд предлагает оплатить ремонтные работы после капремонта за счет бюджета. То есть за счет граждан, которые платят налоги, при том, что один раз граждане – жильцы дома – за капремонт уже заплатили! О взыскании каких-либо средств с подрядчика речи, как мы понимаем, даже не идет: не исполняет он судебные решения, ну и не надо! Пусть лучше бюджет заплатит. Хотя, подозреваем, и бюджет не заплатит тоже, на что и намекает в своем ответе Минкин: дескать, Фонд все сделает, как только правительство области профинансирует. В общем, похоже, в ближайшем будущем улица Ленина так и останется в состоянии «после войны», и у орловчан еще долго будут сжиматься сердца и от «позора» в центре города – и от бессилия…

Комментирует депутат Орловского горсовета Виктор Панухник:

Мне как депутату и как многим жителям Орла известно из о состоянии улицы Ленина не только из СМИ – это мой избирательный округ, и все последствия так называемого капремонта я наблюдаю лично.

Из ответа замначальника СУ УМВД Шеховцова я делаю выводы, что со стороны работников следственного управления допускается волокита: дело возбудили в 2018 году, скоро наступит май 2022 года – четыре года расследуют дело о растрате 800 тысяч рублей. Кроме того, я считаю, что сумма о которой идёт речь в этом ответе, не соответствует действительности – ведь минимум 60% выполненных работ – это брак! А это не один десяток миллионов рублей!

Я как человек с определенным жизненным опытом вижу это дело гораздо шире, и у меня есть целый ряд вопросов.

Почему следователи не обратили внимание на то, что при капитальном ремонте улицы Ленина применялись материалы которые не годятся для наружных работ (облицовочная плитка, которой обложили клумбы)? Почему эта плитка была положена на монтажную пену, кто додумался до этого? Какова квалификация работников, которые проводили эти работы ? Кто проводил государственную экспертизу проекта реконструкции (на предмет соответствия применяемых материалов)? Был ли вообще этот проект? Почему следователи не привлекают к ответственности чиновников городской администрации, а ограничились лишь единственным «стрелочником»? Почему в уголовном деле не фигурируют бывший в то время главой администрации Орла Усиков и его первый зам Муромский, ведь это они были главными распорядителями бюджетных средств? С кого сейчас взыскивать в рамках субсидиарной и гражданской ответственности десятки миллионов рублей?

На мой взгляд, на последний вопрос ответ однозначен: с тех, кто дал распоряжение принять и оплатить некачественные работы на главной улице нашего города Орла.