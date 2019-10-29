Зимой на 11 улицах Орла запретят парковку, чтобы убирать снег

В Орле на обочинах 11 улиц появятся знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Такая мера, по мнению “отцов города” поможет улучшить содержание улиц зимой, в частности, быстрее убирать снег.

На официальном сайте горадминистрации представлен составленный «Спецавтобазой» перечень:

ул. Полесская (от ул. Генерала Родина до ул. Лескова, от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская);

ул. Пионерская (от ул. Октябрьская до ул. Приборостроительная);

ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до ул. Матвеева);

ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до пл. Ленина, от ул. Полесская до ул. 7 Ноября);

ул. Картукова;

ул. Герцена;

ул. Красноармейская (от ул. Лескова до ул. Сурена Шаумяна);

ул. Советская (от ул. Покровская до ул. Степана Разина);

ул. Революции;

ул. Карачевская (от дома № 14 до дома № 31, от ул. 1-я Посадская до пер. Воскресенский);

ул. Степана Разина (от дома № 25 до наб. Дубровинского).

Этот перечень утвержден 24 октября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Сити-менеджер Александр Муромский поручил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Дмитрию Фролову не затягивать с установкой знаков, чтобы с началом снегопада «Спецавтобаза» могла беспрепятственно убирать снег с прилотковой части.