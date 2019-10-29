29 октября 2019



Зимой на 11 улицах Орла запретят парковку, чтобы убирать снег

В Орле на обочинах 11 улиц появятся знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Такая мера, по мнению “отцов города” поможет улучшить содержание улиц зимой, в частности, быстрее убирать снег.

На официальном сайте горадминистрации представлен составленный «Спецавтобазой» перечень:

ул. Полесская (от ул. Генерала Родина до ул. Лескова, от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская);
ул. Пионерская (от ул. Октябрьская до ул. Приборостроительная);
ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до ул. Матвеева);
ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до пл. Ленина, от ул. Полесская до ул. 7 Ноября);
ул. Картукова;
ул. Герцена;
ул. Красноармейская (от ул. Лескова до ул. Сурена Шаумяна);
ул. Советская (от ул. Покровская до ул. Степана Разина);
ул. Революции;
ул. Карачевская (от дома № 14 до дома № 31, от ул. 1-я Посадская до пер. Воскресенский);
ул. Степана Разина (от дома № 25 до наб. Дубровинского).

Этот перечень утвержден 24 октября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Сити-менеджер Александр Муромский поручил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Дмитрию Фролову не затягивать с установкой знаков, чтобы с началом снегопада «Спецавтобаза» могла беспрепятственно убирать снег с прилотковой части.

 

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Опубликовано 29 Окт 2019 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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