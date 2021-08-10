10 августа 2021



Злынский конезавод позвал орловцев на костюмированный конный праздник (6+)

Костюмированный конный праздник пройдет в эту субботу, 14 августа, на территории Злынского племенного конезавода. Начало запланировано на 11:00, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Праздник проводится по инициативе Школы юного наездника. Желающим посетить действо организаторы предлагают придумать наряды на конную тематику. Также для всех зрителей и участников будет организовано катание на лошадях.

Организаторы обращают внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при посещении праздника.

 

Орловчан проконсультируют по вопросам интернет-торговли
В деревне Нижняя Лужна убрали свалку и оборудовали три контейнерные площадки
В аварии под Орлом пострадал пассажир мотоцикла
Опубликовано 10 Авг 2021 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 55

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"