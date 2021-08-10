Злынский конезавод позвал орловцев на костюмированный конный праздник (6+)

Костюмированный конный праздник пройдет в эту субботу, 14 августа, на территории Злынского племенного конезавода. Начало запланировано на 11:00, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Праздник проводится по инициативе Школы юного наездника. Желающим посетить действо организаторы предлагают придумать наряды на конную тематику. Также для всех зрителей и участников будет организовано катание на лошадях.

Организаторы обращают внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при посещении праздника.