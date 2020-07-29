Знаки с оленями не помогли – под «мостом глупости» разбился очередной грузовик

Под аркой Ленинского моста разбил кузов очередной грузовик. Фото с места инцидента появились в социальных сетях. Проблема, аналогичная той, что существует в «северной столице» — длится в Орле уже не первый год. Счет разбитым авто перевалили за второй десяток. ГИБДД даже повесила знаки ограничения высоты с обоих сторон моста. Но арки имеют полукруглую форму, и предупреждение по самой верхней точке радиуса не дает водителям правильно оценить обстановку. Многие влетают под мост на большой скорости.

Недавно энтузиасты рядом с официальными знаками повесили и неофициальные – круги с изображением головы оленя. Но и такое предупреждение непонятно иногородним водителям. Местные прекрасно знают о коварстве «моста глупости», а вот иногородние продолжают бить под арками грузовики. Очередной случай пока остался без комментариев руководства города или ГИБДД. А депутаты предложили хотя бы установить «лежачего полицейского» перед аркой, чтобы грузовики влетали под мост не со всей дури, а потихоньку.