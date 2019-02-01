1 февраля 2019



Знаки, запрещающие парковку возле здания ФСБ, уберут

Необычное решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Та же самая организация «Юность России», которая ранее просила ограничить парковку машин по правой стороне улицы Полесской, теперь попросила комиссию убрать знаки. Члены комиссии в ходе обсуждения отметили, что знаки сопровождаются табличкой «Работает эвакуатор» и действительно, машины там увозят на штрафстоянку. Но по мнению большинства присутствовавших, отмена запрета парковки не повлияет на аварийность на этом участке.

Впрочем, голосование было не единогласным. Несколько членов комиссии напомнили, что недавно на остановке «Дворец спорта», то есть чуть дальше запрещающих знаков, произошла трагедия — троллейбус сбил пассажиров, выходящих из маршртуки, остановившейся во втором ряду. Участники обсуждения высказали предположение, что к вопросу придется возвращаться. Например, вместо знака «Остановка запрещена» повесить знаки «Стоянка запрещена», что не будет препятствовать высадке пассажиров и в тоже время не будет создавать помех движению общественного транспорта. В качестве контраргумента был приведен тот факт, что уже сейчас действие знаков напротив Дворца пионеров ограничено и никак не влияет на дорожную ситуацию перед остановкой, которая дальше по движению. Когда именно будут демонтированы знаки — не уточнялось. На момент написания заметки они все еще были на своих местах.

 

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Опубликовано 01 Фев 2019 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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